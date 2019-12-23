В Україні запустилась перша черга найбільшого в світі біогазового комплексу

У грудні 2019 року агроіндустріальний холдинг МХП ввів в експлуатацію першу чергу комплексу з виробництва біогазу "Біогаз Ладижин" встановленої енергетичної потужності 12 МВт.

Про це повідомляє прес-служба компанії

Об’єкт знаходиться неподалік м. Ладижин — в селі Василівка Тульчинського району Вінницької області.

Проект будівництва біогазового комплексу реалізовується в дві черги із запланованою встановленою енергетичною потужністю 24 МВт, що робить його найбільшим біогазовим комплексом з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів в світі.

Повідомляється, що осягів електроенергії, що виробляється на першій черзі біогазового комплексу вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 000 сімей.

Як зазначається, лише перша черга проекту "Біогаз Ладижин" може забезпечити електроенергією всіх побутових споживачів Тульчинського та Гайсинського районів Вінницької області.

А в промисловому масштабі виробленої енергії першою чергою біогазового комплексу вистачить для забезпечення електрикою близько 40% потужностей агроіндустріального кластеру МХП.

Також біогазовий комплекс виробляє органічні біодобрива, які мають високий вміст необхідних для рослин елементів живлення.

Повідомляється, що експлуатація першої черги комплексу "Біогаз Ладижин" дозволить скоротити викиди парникових газів орієнтовно на 100 тис. т СО2-еквіваленту щорічно, а після повної реалізації двох черг комплексу — до 200 000 т СО2-еквіваленту щорічно.

Економічна правда