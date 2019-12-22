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Авіакомпанії почали продавати проїзні на рейси по Європі

Неділя, 22 грудня 2019, 16:22
 

Austrian Airlines запровадила авіаційний проїзний, який дозволяє здійснювати 10 перельотів з Відня і до Відня за фіксованою ціною і діє протягом року.

Про це пише avianews.

Список можливих напрямків перельотів включає близько 60 міст Європи, в тому числі Київ, Одесу, Дніпро і Львів, а також Марракеш в Марокко і столицю Вірменії Єреван.

Austrian Airlines запровадила проїзні двох типів - City Pass, який дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеним містом, і Europe Pass, що охоплює перельоти з Відня в будь-яке з 60 міст.

Мінімальна вартість проїзного City Pass починається від 449 євро (45 євро за переліт), Europe Pass - від 799 євро (80 євро за переліт).

Найнижча ціна діє, якщо пасажир вибирає опцію бронювання перельоту не менше ніж за 60 днів до вильоту і з виключенням періоду Різдвяних і Великодніх канікул.

Також можна вибрати проїзні з бронюванням квитків за 21 або 7 днів до вильоту, що охоплюють рейси в період свят, проте в такому випадку застосовуються підвищувальні коефіцієнти.

Незалежно від типу обраного проїзного, він включає переліт за тарифом Economy Light тільки з ручною поклажею. Якщо пасажир забронював квиток в рахунок квоти за проїзним, змінити дату або повернути квиток не можна.

Нова послуга розрахована на жителів Відня, оскільки вильоти повинні виконуватися саме зі столиці Австрії.

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авіа компанії

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