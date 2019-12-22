Forbes назвав головних мільярдерів-невдах 2019 року

Американський Forbes назвав головних невдах серед мільярдерів в 2019 році.

Про це пише Forbes.

В їх число потрапила найбагатша людина світу Джефф Безос, який в цьому році як мінімум тричі поступався лідерством, хоч і ненадовго. Всьому виною найдорожче розлучення в історії.

Ще в березні Безос впевнено очолював рейтинг найбагатших бізнесменів планети за версією Forbes зі 131 млрд доларів капіталу (у Білла Гейтса, який посів друге місце, було 96,5 млрд доларів).

Але вже восени засновник Amazon кілька разів поступився першим рядком у списку Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу: спочатку тому ж Гейтсу, а потім головному щасливчику року - власнику брендів Dior і Louis Vuitton Бернару Арно.

Джефф Безос втратив за рік 13,1 млрд доларів, його статки на 13 грудня становили 109,7 млрд доларів.

Джефф Безос і його дружина Маккензі оголосили про розлучення після 25 років шлюбу в січні 2019 року. За угодою про розлучення, Безос віддав колишній дружині 25% своїх акцій Amazon, тепер Маккензі володіє приблизно 4% акцій компанії.

Після того, як передача паперів була завершена в липні, Forbes підрахував, що статки Безоса знизилися на 36,8 млрд доларів. Але акції Amazon з тих пір подорожчали, що дозволило відіграти значну частину втрат.

Список невдах очолила друга найбагатша людина Індії Азім Премджі, який за рік втратив 14,1 млрд доларів.

Також до рейтингу увійшли глава індійського медіахолдингу Essel Group Субхаш Чандра (втрати за рік становили 3,4 млрд доларів), гендиректор Uber Тревіс Каланік, який втратив 3,1 млрд доларів і співголова Smart Commerce Group Янь Чжи (- 3 млрд доларів).