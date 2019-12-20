Україна підписала угоду для поставок газу з Угорщини

20 грудня угорський оператор FGSZ ltd та ТОВ "Оператор ГТС України" домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС.

Про це повідомляє прес-служба ОГТС.

Зазначається, що міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з першого газового дня 1 січня 2020 року.

"Раніше, у 2015 році, угорський оператор FGSZ та попередній оператор ГТС України (АТ "Укртрансгаз") підписали угоду на основі мережевого кодексу ЄС. Наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня 2020 року.

Важливо зауважити, що з 1 січня 2020 року в точці з’єднання Берегове також застосовуватимуться стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з Газпромом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий оператор ГТС вже має угоди про взаємодію із Польщею, Румунією та Угорщиною. Переговори про подібні контракти зі Словаччиною та Молдовою наразі ведуться у щоденному режимі, і, як очікується, будуть підписані найближчим часом.

Нагадаємо:

"Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року, тепер Україна може імпортувати газ через трансбалканський газопровід.

Економічна правда