Новорічна оренда: скільки коштує зустріти 2020 не вдома – дослідження

У Києві орендувати однокімнатну квартиру на Новий рік можна приблизно за 650 гривень/доба, місце у хостелі обійдеться у 150 грн/доба.

Про це свідчить дослідження про подобову оренду в Україні, яке провело OLX Нерухомість.

Квартири

Зазначається, що двокімнатні квартири у Києві на Новий рік обійдуться у середньому в 950 грн/доба, трикімнатні - 1400 грн/доба.

"При цьому, в передсвятковий час на OLX Нерухомість пропонують майже 1 200 варіантів одиничок, 600 двокімнатних та 160 трикімнатних", - йдеться у повідомленні.

У Харкові ціни нижче: 1-кімнатні квартири можна зняти за 450 грн/доба, 2-кімнатні - за 600 грн/доба, 3-кімнатні - за 950 грн/доба. Зустріти 2020-й в Дніпрі обійдеться приблизно в стільки ж: однокімнатки в місті здають по 500 грн на день, двокімнатки - по 660 грн, трикімнатки - по 850 грн.

Винайняти однокімнатне житло у Львові обійдеться в середньому в 460 грн/доба. Двокімнатна квартира вже буде коштувати 700 грн/доба, а трикімнатна - 1 000 грн в день. Розцінки на житло в Одесі: 500 грн/доба за однокімнатку, 600 грн - за двокімнатку і вдвічі більше за трикімнатку - 1250 грн/доба", - свідчать результати дослідження.

Хостели

У Києві, Львові та Одесі місце у хостелі обійдеться у середньому в 150 грн/доба. У Харкові - 100 грн/доба.

Карпати

У Яремчі (Івано-Франківська область) зняти будинок можна у середньому за 800 грн/доба, а проживання у готелі або базі відпочинку обійдеться у 200 грн на день. У Микуличині (Івано-Франківська область) будинок буде коштувати 1500 грн/доба.

У Трускавці (Львівська область) оренда однокімнатної квартири в середньому становитиме 400 грн/доба.

"Всього на 80 грн дорожче буде коштувати двокімнатка - 480 грн в день. Провести свята в Закарпатті можна, орендувавши житло в його головному місті - Ужгороді. Однокімнатки тут пропонують в середньому за 460 грн/доба, двокімнатки і трикімнатки - за 500 грн/доба", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда