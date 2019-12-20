Рада зробила крок до відміни книги обліку для "ФОПів"

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за прийняття законопроєкту №2524, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку доходів та удосконалює роботу електронного кабінету платника податків.



За відповідне рішення проголосували 299 депутатів.

Закон скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасовує обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Зазначається, що такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді.

Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

Законопроєкт також запроваджує автоматичну реєстрацію в е-кабінеті отриманих документів від платника податків.

Згідно закону, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, мають також відображатися в електронному кабінеті.





