У спортклубі Порошенка проходять обшуки

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Джерело: бізнесмен Гарік Корогодський у Facebook, речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова у коментарі УП

Пряма мова: "Нічим не відрізняється сьогоднішній режим від Порошенківського або Януковицького.

Наліт СБУ (так вони представилися) на фітнес 5 елемент... Перевіряльники відмовилися показати юристам хоч який-небудь документ. Так, у них автомати. Мені зірвали тренування".

Пряма мова Іванової: "ДБР проводить обшуки за оперативного супроводу СБУ. Вони проходять не лише у "5 елементі". Слідчі дії тривають за кількома адресами, у тому числі і у кількох домоволодіннях".

Деталі: Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", а друге – можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Передісторія:

У липні Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".

Тоді слідчі дії проходили в рамках розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

28 травня на той час новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.

На це відреагував прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.

Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.

29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Прессекретаря експрезидента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань у цій справі.

Українська правда