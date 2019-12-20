У спортклубі Порошенка проходять обшуки
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.
Джерело: бізнесмен Гарік Корогодський у Facebook, речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова у коментарі УП
Пряма мова: "Нічим не відрізняється сьогоднішній режим від Порошенківського або Януковицького.
Наліт СБУ (так вони представилися) на фітнес 5 елемент... Перевіряльники відмовилися показати юристам хоч який-небудь документ. Так, у них автомати. Мені зірвали тренування".
Пряма мова Іванової: "ДБР проводить обшуки за оперативного супроводу СБУ. Вони проходять не лише у "5 елементі". Слідчі дії тривають за кількома адресами, у тому числі і у кількох домоволодіннях".
Деталі: Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", а друге – можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.
Передісторія:
- У липні Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".
- Тоді слідчі дії проходили в рамках розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.
- Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.
- 28 травня на той час новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
- На це відреагував прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
- Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
- Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.
- 29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
- Прессекретаря експрезидента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань у цій справі.
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