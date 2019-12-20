Кабмін розблокував виплату лікарняних

Уряд збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 мільярд гривень.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Витрати збільшили в частині матеріального забезпечення (фінансування лікарняних, допомоги по вагітності та пологах і допомоги на поховання), загальна сума витрат становила 15,361 млрд грн.

У фонді зазначили, що зміни пов'язані з фактичним перевиконанням статті доходів бюджету, зокрема за рахунок більш прогнозованої сплати ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподілу коштів.

Загальні доходи ФССУ з урахуванням залишку коштів на початок року становлять 25,665 млрд грн.

Нагадуємо:

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності.

Того ж дня, 20 листопада, Коваль заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

Економічна правда