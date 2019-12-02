Прибуток "ДТЕК Енерго" Ахметова зріс на 85%

Чистий прибуток "ДТЕК Енерго" в січні-вересні 2019 року зріс на 85,4% (на 2,9 мільярда гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 6,29 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому, згідно зі звітністю компанії, дохід "ДТЕК Енерго" за дев'ять місяців скоротився на 39,7% (на 47,52 млрд грн) - до 72,29 млрд грн.

Валовий прибуток "ДТЕК Енерго" за вказаний період скоротився на 17,7% (на 2,55 млрд грн) - до 11,87 млрд грн.

За дев'ять місяців компанія інвестувала у виробництво 4,2 млрд грн, на виплату податків до бюджетів всіх рівнів направила 11,6 млрд грн.

Як пояснили в прес-службі компанії, зростання прибутку на тлі зниження доходу пов'язане зі зміцненням курсу гривні, завдяки якому і був отриманий чистий прибуток.

"Всього чистий прибуток становив 6,3 млрд грн, що відповідає показнику курсових різниць, які не є грошовою операцією", – заявили в ДТЕК.

У компанії також стверджують, що її виробнича діяльність не показала позитивного фінансового результату.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію та дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Холдингу делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.