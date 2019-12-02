Зеленський доручив диверсифікувати поставки газу і вугілля до 30% з одного джерела

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Відповідний указ президента №874 від 2 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Рішенням РНБО Кабміну доручено невідкладно затвердити фінансові плани НАК "Нафтогаз України" на 2019 і 2020 рік, а також вжити "у взаємодії з інститутами Європейського Союзу заходи для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року".

Уряд зобов'язаний врегулювати питання визначення обсягів страхового запасу природного газу на 2020 рік, забезпечити перегляд Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, опрацювати питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти відповідне рішення.

Кабміну доручено протягом першого півріччя 2020 року ввести механізми стимулювання енергоефективності та економного використання енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів, а також забезпечити розробку до 1 січня 2021 року дорожньої карти переходу на розрахунки за природний газ за енергетичними показниками.

Крім того, Кабмін повинен опрацювати питання диверсифікації джерел і маршрутів поставок нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши поставки з одного джерела не більше 30% від загальних обсягів поставок.

Уряду також доручено вжити до кінця року вичерпних заходів для погашення заборгованості та виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державної форми власності.

Кабміну також доручено внести в Раду законопроекти про актуалізацію положень "Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", проєкт нової редакції Кодексу про надра, а також законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Антимонопольному комітету доручено провести розслідування порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на енергетичних ринках, і вжити відповідних заходів реагування.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Економічна правда