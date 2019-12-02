"Нова пошта" буде збирати вторсировину у всіх відділеннях міст-мільйонників
"Нова Пошта" вирішила масштабувати проект зі збору вторинної сировини у всіх відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.
Про це зазначаєтсья у повідомленні на сайті компанії.
"На першому етапі збір вторсировини буде запущено у всіх поштових і вантажних відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.
У 2020 році компанія вивчить досвід масштабування на мільйонники та розгляне можливість подальшого масштабування на всі інші відділення компанії", - наголошується в повідомленні.
Під час масштабування проекту компанія вирішила залишити два бокси: один для макулатури та гофрокартону, і один для всього поліетилену, без поділу на кольоровий і прозорий.
"Глибше сортування поліетилену здійснюватимуть підрядники, які забирають у нас вторинну сировину. Це зроблено для спрощення процесу сортування, яке здійснюють наші клієнти", - наголошують у компанії.
"Нова Пошта" у квітні-липні цього року провела пілотний проект зі збору упаковки у десяти відділеннях Києва. Клієнти могли залишити коробки й інші пакувальні матеріали в спеціальних боксах для збору вторсировини.
"Ми збільшили обсяги зібраної макулатури та поліетилену на 153%. За три з половиною місяці в рамках пілотного проекту було зібрано 4561 кг вторинної сировини на десяти відділеннях.
Майже 80% всієї зібраної вторсировини - це папір, гофрокартон і паперовий ущільнювач, а 20% - стретч, бульбашкова плівка та пакети", - наводять у повідомленні слова директора "Нової Пошти" Олександра Бульби.
У відділеннях, де пілот не проводили, вторсировину, як і раніше, збирають співробітники та передають на подальшу переробку.
Як зазначають у компанії, в "Новій Пошті" налагоджено повний цикл збирання вторсировини - збір відбувається на терміналах і відділеннях, далі вторсировину передають на переробку.
Компанія співпрацює з понад 20 українськими підрядниками. За десять місяців 2019 року "Нова Пошта" зібрала майже 1300 тонн вторсировини, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, "Нова пошта" поетапно переводить свої відділення на роботу з папером вторинної переробки замість пінопласту для заповнення порожнин в упаковці.
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