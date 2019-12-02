ЕП провела перший форум з якісного регулювання бізнесу

Економічна правда зібрала основних стейкхолдерів з боку влади, експертів та бізнесу на форумі з якісного регулювання.

На форумі обговорили вплив прогнозованого та зрозумілого регулювання на економіку країни, а саме:

- питання ефективності дерегуляції,

- темпи регуляторних змін, новації в адмініструванні податків;

- підходи до проведення перевірок підприємців та ін.

У форумі взяли участь понад 100 представників бізнесу, а також керівник державної податкової служби Сергій Верланов, голова комітету з питать з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев та його перший заступник Ярослав Железняк, екс-міністр фінансів Словаччини, керівник Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) Іван Міклош, перший заступник міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

"Україна готується на 20 пунктів покращити свої позиції в Doing Business", — заявив Кухта під час форуму.

"Напрями, за якими необхідно подвоїти, а то і потроїти зусилля для потрапляння України в топ-30 країн у Doing Business: це приєднання до електромереж, легкість реєстрації бізнесу, реєстрація власності, захист міноритарних інвесторів", — зазначив він.

Окрім того, за його словами, досягнути такого прогресу в Doing Business Україні вдасться завдяки прийнятим в останні місяці законам.

Однак, прийнятими законопроектами влада не планує обмежуватися.

За словами Сергія Верланова, перше півріччя наступного року стане періодом підготовки чергової податкової реформи.

"Основні її параметри мають бути зрозумілі до 1 липня наступного року. У рамках податкової реформи більш ґрунтовно будуть опрацьовані і питання електронних сервісів, і Електронного кабінету. Бізнес має забути дорогу до податкової", — запевнив Верланов.

Форум з якісного регулювання було організовано за підтримки JTI-Україна.