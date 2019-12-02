"Біофарма" продає увесь фармацевтичний бізнес німецькій компанії

Українська компанія "Біофарма" підписала угоду про продаж усього ганерикового бізнесу німецькій компанії Stada.

Про це у Facebook повідомив голова наглядової ради "Біофарми" Костянтин Єфименко.

За його словами, це перша інвестиція стратегічного інвестора в фармацевтичну галузь за всю історію Ураїни і перша європейська інвестиція з 2014 року в економіку України.

"Я пишаюсь тим, що ми збудували підприємство, що відповідає найвищим європейським стандартам. Десятки аудитів ми пройшли без суттєвих зауважень. Культура виробництва, технології, персонал, регуляторні питання Біофарми оцінені стратегом на найвищому рівні", - написав він.