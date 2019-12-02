Ердоган розповів, коли запустять "Турецький потік"
Церемонія запуску російського газопроводу в обхід ГТС України - "Турецький потік" - запланована на 8 січня 2020 року.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час запуску трубопроводу TANAP, яким до Південної Європи планують постачати газ з Азербайджану, передає газета Daily Sabah.
"Звичайно, у нас є ще один дуже важливий крок, який ми зробимо. 8 січня в Стамбулі ми запустимо газопровід під назвою "Турецький потік", - сказав Ердоган.
Йдеться про другу гілку "Турецького потоку", якою російський газ піде до Південної Європи. Потужність трубопроводу - 15,75 млрд кубометрів на рік..
Таку ж потужність має перша гілка трубопроводу "Турецький потік", якою газ мають постачати до Туреччини.
У п'ятницю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що президенти Росії і Туреччини Путін і Ердоган візьмуть участь у церемонії запуску "Турецького потоку".
Економічна правда
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