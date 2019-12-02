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НБУ викупив з ринку 184 мільйона доларів

Понеділок, 2 грудня 2019, 10:10

В останній тиждень листопада Національний банк викупив з ринку 184 мільйона доларів - міжнародні золотовалютні резерви України з початку року поповнились на 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що обсяги викупу валюти в останній тиждень листопада зросли більш ніж у 1,5 раза (на 64 млн доларів).

Загалом протягом листопада Нацбанк викупив з ринку 867,8 млн доларів.

Водночас з початку 2019 року НБУ викупив з ринку 5,479 млрд доларів для поповнення міжнародних золотовалютних резервів. При цьому, через різкі коливання курсу валют та девальвацію гривні, регулятор витратив 479,23 млн доларів.

Чисте поповнення міжнародних резервів з початку року становить рівно 5 млрд доларів.

Економічна правда

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