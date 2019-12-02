Польський авіаперевізник планує запустити рейси до Івано-Франківська — ЗМІ

У 2020 польська авіакомпанія LOT планує запуск рейсів з Варшави до Івано-Франківська.

Джерело: ЦТС з посиланням на портал Рasazer

Деталі: Точні терміни запуску рейсів не називаються, проте відомо, що польський перевізник запросив слоти на їх виконання.

Зокрема, LOT подав заявки на отримання слотів до 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортів для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

Деякі нові рейси вже оголошено, інформація про інших може з'явитися найближчим часом, серед яких і аеропорт в Івано-Франківську.

Наразі LOT здійснює перельоти до "Бориспіля" (Київ), Львова, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

До Івано-Франківська наразі перельоти здійснює лише авіакомпанія МАУ, виконуючи щоденні рейси. З 27 грудня сезонні рейси сюди почне здійснювати Windrose - з Києва (аеропорт "Бориспіль") та Дніпра двічі на тиждень.

З 2010 року аеропорт Івано-Франківська перебуває у концесії у компанії "Скорзонера". За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" ​​є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Українська правда