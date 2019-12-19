Рада прийняла закон про врегулювання видобутку бурштину

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240, який передбачає введення єдиних дозвілів на геологічне вивчення бурштинових надр з подальшим видобуванням бурштину на 5 років на ділянки до 10 гектарів.

Це рішення підтримали 279 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, початкова ціна дозволу визначатиметься з розрахунку 3 400 грн за га ділянки бурштинових надр, площа ділянки не може перевищувати 10 га.

Ці вимоги знижують "поріг входу" для видобування бурштину: взяти участь в аукціоні на купівлю дозволу зможуть не лише великий, а й середній та малий бізнеси.

Власники дозволів не потребуватимуть отримання гірничого відводу та дозволу на зняття ґрунту, що спростить і пришвидшить процедуру видобування бурштину.

Також вводиться кримінальна відповідальність за незаконне видобування бурштину та ухилення від рекультивації земель, порушених внаслідок користування надрами.

До 1 січня 2021 року забороняється експорт необробленого бурштину.

За задумом уряду, заборона на експорт необробленого бурштину повинна зменшити обсяги нелегального видобутку цього каміння.

Верховна Рада також прийняла за основу урядовий законопроект №2241 з поправками до Податкового кодексу про зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 10%. Законопроєкт підтримали 266 народних депутатів.

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Економічна правда