Укргазбанк та НУФ фінансуватимуть малий та середній бізнес сходу України

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Укргазбанк підписав угоду з Німецько-Українським фондом і став учасником нової програми підтримки українського бізнесу "FinancEast".

Програма дозволить розширити доступ до фінансування мікро-, малим та середнім підприємствам, які ведуть свій бізнес на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

"Ми починаємо активну фазу реалізації програми підтримки FinancEast, яка відкриє підприємцям Донбасу доступ до різноманітних фінансових інструментів, в тому числі кредитування. Це, я переконаний, поліпшить фінансове здоров’я їхніх компаній, підвищить їхню спроможність далі зростати, розвиватися, радувати своїх клієнтів якісними продуктам та послугами", - відзначив в.о. директора Фонду Майборода.

Для реалізації програми FinancEast Європейський Союз надав Україні грант в розмірі 9,5 млн євро через Німецький банк розвитку KfW.

Гранти будуть надаватись малим та середнім підприємцям у вигляді компенсації до 50% вартості інвестиційних проектів, що передбачають придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво чи реконструкцію приміщень, введення в експлуатацію тощо.

Основним партнером програми буде державний Укргазбанк. Вже з 20 грудня підприємці зможуть звертатися до регіональних відділень УКРГАЗБАНКУ та отримувати кошти у лізинг чи кредит.

"Укргазбанк – визнаний лідер по роботі з МСБ-сектором: лише за минулий рік кредитний портфель для клієнтів МСБ збільшився вдвічі і сьогодні він становить 5,3 млрд грн. Укргазбанк успішно співпрацює з НУФ за програмами кредитування ММСП з 2012 року та є найбільш активним партнером за програмами НУФ. За цей час ми видали кредитів для мікро-, малих та середніх підприємств на суму понад 760 млн грн", – зазначив під час підписання угоди Голова Правління Укргазбанку Кирило Шевченко.