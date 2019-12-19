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Змови на торгах Укрзалізниці: АМКУ оштрафував 4 компанії на 60 мільйонів

Четвер, 19 грудня 2019, 17:07

Антимонопольний комітет розкрив змови на п'яти торгах, проведених Укрзалізницею, та наклав штрафи на їх учасників на 60,8 мільйонів гривень.

Про це повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

За його словами у 4 торгах, на закупівлю вікон, ящиків та інших запчастин до пасажирських вагонів, брали участь дві компанії – НВП "Ріст" та ПАТ "Юнікон".

"Зібрані Комітетом докази доводять, що ці організації діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів, а відтак і до порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції". На порушників накладено штраф у 55 млн грн (по 27,5 млн грн на кожну з компаній)", - підкреслив Терентьєв.

"Так само спільно діяли й компанії Торговий дім "БМЗ" і НВП "ПРОМТЕХЦЕНТР", які брали участь в закупівлі запасних частин до тепловозів серії "ЧМЗ". За порушення конкурентного законодавства на них накладено штраф у 5,8 млн грн. (5,2 млн грн на Торговий дім "БМЗ" та 590 тис грн на НВП "ПРОМТЕХЦЕНТР")", - додав він.

Економічна правда

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АМКУ торги Укрзалізниця

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