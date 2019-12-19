Кишкова паличка, нітрати, фальсифікат: що у Києві знайшли у продуктах

Протягом 2019 року перевірки харчових продуктів у Києві виявили непоодинокі випадки реалізації продукції та сировини з перевищенням нітратів, фальсифікатами, а також - заражених шкідливими мікроорганізмами.

Про це заявив начальник ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан, передає "Укрінформ".

"Сім відсотків харчових продуктів не відповідають відповідним регламентам. У цьому році ми отримали понад 5 тисяч відповідних звернень громадян щодо недоброякісних продуктів харчування", - заявив Рубан.

За його словами, список продуктів, в яких виявили фальсифікати та небезпечний для здоров'я вміст, очолили м'ясні та молочні вироби. Далі йдуть кондитерські вироби та алкоголь.