Кишкова паличка, нітрати, фальсифікат: що у Києві знайшли у продуктах
Протягом 2019 року перевірки харчових продуктів у Києві виявили непоодинокі випадки реалізації продукції та сировини з перевищенням нітратів, фальсифікатами, а також - заражених шкідливими мікроорганізмами.
Про це заявив начальник ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан, передає "Укрінформ".
"Сім відсотків харчових продуктів не відповідають відповідним регламентам. У цьому році ми отримали понад 5 тисяч відповідних звернень громадян щодо недоброякісних продуктів харчування", - заявив Рубан.
За його словами, список продуктів, в яких виявили фальсифікати та небезпечний для здоров'я вміст, очолили м'ясні та молочні вироби. Далі йдуть кондитерські вироби та алкоголь.
Список продуктів, в яких виявляли фальсифікати та небезпечний для здоров’я вміст, очолили м’ясні та молочні вироби. Друге місце за кондитерськими виробами, третє — за алкоголем.
"З початку року у 248 закладах дошкільної та середньої освіти було відібрано понад 1,5 тис зразків харчових продуктів та сировини.
За результатами лабораторних досліджень з відібраних зразків 115 ( або 7,64%) мали невідповідність за мікробіологічними та іншими показниками. При цьому кишкову паличку було знайдено у 74 пробах, стафілокок золотистий - у 20, лістерію - у 3, стерини – у 4, перевищення вмісту нітратів в овочах - у 6 пробах", - йдеться у повідомленні.
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