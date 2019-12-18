На залізничному вокзалі Львова відкрили пункт контролю через державний кордон

Уряд відкрив міжнародний пункт контролю через державний кордон на залізничній станції "Львів" для забезпечення залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабміну, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 18 грудня.

Процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів, щоб зменшити час очікування та створити більш зручний сервіс для пасажирів, зазначили у департаменті. Пункт пропуску функціонуватиме постійно та цілодобово.

Як підкреслили в уряді, відкриття пункту пропуску є результатом успішного пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням "Київ-Львів-Перемишль" під час його руху між станціями "Львів" і "Мостиська-2" та у зворотному напрямку.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на всі напрямки до Польщі.

Європейська правда