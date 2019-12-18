Наглядові ради держкомпаній отримали більше повноважень: що зміниться

Кабмін ухвалив рішення про наступні кроки у реформі корпоративного управління, завдяки яким наглядові ради держкомпаній отримають більше повноважень та незалежності від політичного впливу уряду.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, міністерства та органи влади мають право написати індивідуальні політики власності для кожної компанії за такою структурою: а) пріоритети для компанії, тобто причини чому така компанія належить державі; б) основні напрямки діяльності компанії; в) ключові показники компанії та обов’язковий фінансовий показник.

Крім цього, вимоги до модельного статуту компанії, який відповідає стандартам ОЕСР, посилюють повноваження наглядових рад (тобто, більше політичної незалежності від уряду).

Також Кабмін затвердив вимоги до компанії, по яким до неї можна застосовувати такий статут - надавати більше повноважень наглядовій раді.

"Наприклад, затверджена політика власності, дієздатна наглядова рада, дієздатна система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту", - пояснив Милованов.

Також він назвав список найбільших компаній, корпоративне управління яких має бути приведено до стандартів ОЕСР в першу чергу.

Це Нафтогаз, Укрзалізниця, Укроборонпром, Укренерго, Адміністрація морських портів України, Аеропорт Бориспіль, Укрпошта, Енергоатом, Укргідроенерго, Державно продовольчо-зернова корпорація України.

Економічна правда