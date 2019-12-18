Мінфін може до кінця 2019 року запозичити 10 мільярдів з держбюджету-2020

Україна до кінця цього року може здійснити додаткові внутрішні запозичення обсягом до 10 мільярдів гривень у рахунок фінансування держбюджету наступного року.

Відповідний проект розпорядження Міністерство фінансів внесло на засідання уряду в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Передбачається, що понадпланові державні запозичення здійснюватимуться за умови виконання плану державних запозичень загального фонду державного бюджету поточного бюджетного періоду та за наявності позитивної динаміки на ринку для залучення в державний бюджет необхідного фінансування за борговими операціями за найнижчою можливою ціною", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Мінфін зазначає, що можливість створення резервного обсягу бюджетних коштів сприятиме збереженню стабільної позиції уряду та запобіганню кризі ліквідності та платоспроможності на початку бюджетного року.

Можливість таких авансових запозичень з'явилася після недавнього ухвалення поправок до Бюджетного кодексу.

Згідно з проектом розпорядження, кошти від позапланового розміщення держоблігацій до настання нового року будуть зараховані на окремий рахунок в Нацбанку та перераховані на єдиний рахунок Держказначейства у перший робочий банківський день 2020 року.



