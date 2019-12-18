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"Укрзалізниця" буде змушена виплатити до держбюджету 90% прибутку замість 30%

Середа, 18 грудня 2019, 09:50
Голова Укрзалізниці Євген Кравцов
Голова Укрзалізниці Євген Кравцов

Кабінет міністрів затвердив норматив виплати дивідендів за 2018 рік для АТ "Укрзалізниця", ПрАТ "Укргідроенерго" та ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в розмірі 90% від прибутку замість 30%.

Про це йдеться в постанові уряду.

Документ також стверджує базовий норматив відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2018 року для підприємств з держчасткою на рівні 90% замість 50%.

Виняток з виплати дивідендів у вигляді 30% від обсягу чистого прибутку Кабмін залишив тільки для "Ощадбанку".

Економічна правда

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прибуток Укрзалізниця Ощадбанк уряд

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