"Укрзалізниця" буде змушена виплатити до держбюджету 90% прибутку замість 30%
Середа, 18 грудня 2019, 09:50
Кабінет міністрів затвердив норматив виплати дивідендів за 2018 рік для АТ "Укрзалізниця", ПрАТ "Укргідроенерго" та ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в розмірі 90% від прибутку замість 30%.
Про це йдеться в постанові уряду.
Документ також стверджує базовий норматив відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2018 року для підприємств з держчасткою на рівні 90% замість 50%.
Виняток з виплати дивідендів у вигляді 30% від обсягу чистого прибутку Кабмін залишив тільки для "Ощадбанку".
Економічна правда
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