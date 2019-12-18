Зеленський відреагував на мітинг проти ринку землі

Президент Володимир Зеленський у мітингу проти ухвалення закону про ринок землі побачив самі політичні гасла та "опір старих еліт".

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook

Дослівно: "Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший.

Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські...

Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями...

І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт".

Що передувало: 17 грудня під Верховною Радою відбувалися одночасно чотири акції протесту, в яких брали участь кілька тисяч осіб.

Під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі сталися сутички.

Постраждали двоє журналістів та двоє правоохоронців. Поліція затримала 26 осіб.

Спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії зачистили вулицю Грушевського, на якій протестувальники хотіли поставити військовий намет.