Всі розділи
Укр / Рус

Більше 75% водіїв ігнорують паски безпеки — дослідження

Вівторок, 17 грудня 2019, 16:07

Більше 75% водіїв в Україні не користуються пасками безпеки, при цьому лише 24% їх використовують.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Центр демократії і верховенства права (CEDEM).

"Ми недавно представили всеукраїнське дослідження, яке показало, що більше 75% водіїв ігнорують паски безпеки. 24% водіїв використовують, це середній показник", - зазначила заступник директора Центру Олеся Холопік.

Вона зазначила, що штраф за непристебнуті паски безпеки становить 51 грн. У минулому році пасками безпеки користувалися 23% водіїв і пасажирів, в 2017 - 15%.

Дослідження проводилося втретє, фахівці використовували метод спостереження.

Читайте також: Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Автовиробництво в Україні за місяць скоротилось на понад 40% 11 грудня 2019, 18:27
У МВС назвали вартість відновлення водійських прав онлайн 5 грудня 2019, 12:04
У листопаді попит на нові легкові автомобілі зменшився на 4% 3 грудня 2019, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!