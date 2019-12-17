Більше 75% водіїв ігнорують паски безпеки — дослідження
Більше 75% водіїв в Україні не користуються пасками безпеки, при цьому лише 24% їх використовують.
Про це свідчать результати дослідження, яке провів Центр демократії і верховенства права (CEDEM).
"Ми недавно представили всеукраїнське дослідження, яке показало, що більше 75% водіїв ігнорують паски безпеки. 24% водіїв використовують, це середній показник", - зазначила заступник директора Центру Олеся Холопік.
Вона зазначила, що штраф за непристебнуті паски безпеки становить 51 грн. У минулому році пасками безпеки користувалися 23% водіїв і пасажирів, в 2017 - 15%.
Дослідження проводилося втретє, фахівці використовували метод спостереження.
Читайте також: Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua