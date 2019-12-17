Міністр економіки розповів, чому гривня посилюється, а ціни не падають

Ціни на споживчі товари не зменшуються, через те що водночас з ростом курсу зросла середня номінальна зарплата.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"За рік курс гривні посилився на 12% (листопад 2019 до листопаду 2018). За той же час середня номінальна зарплата зросла на 16%. Перший фактор тисне на зменшення цін імпортних товарів (зменшення вартості пропозиції). Другий тисне на збільшення цін (посилення попиту).

Результат цих двох протилежних сил - ціни на товари з значною імпортною складовою збільшились на 0,3%. Фактично обидва фактора збалансувались. Це якщо спрощено", - наголосив він.

Також Милованов розповів на які саме продукти це вплинуло найбільше.

"Якщо більш детально, то є і багато інших факторів...Ціни на цигарки, до речі, зростають через збільшення акцизів.

Якби акцизи не збільшували, та був би більше конкурентний ринок по певним іншим позиціям. то можливо загальна інфляція по імпортним товарам була б негативною", - підкреслив міністр



Економічна правда