Суд дозволив "Укрнафті" не платити дивіденди

ПАТ "Укрнафта" домоглося відновлення судової заборони на прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.

Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 листопада.

Апеляційний суд відновив дію забезпечувальних заходів, які дозволяють "Укрнафті" не приймати рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.

Вони були введені 25 червня шляхом призупинення дії постанови Кабінету міністрів про нормативі відрахування чистого прибутку за 2018 року стосовно ПАТ "Укрнафта".

Ці заходи на деякий час були скасовані судом 10 вересня, після чого "Укрнафта" подала апеляційну скаргу, яку 14 листопада Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив.

Розгляд позову по суті заплановано на 15 січня 2020 року.

При цьому рішення по дивідендах "Укрнафти", 50% + 1 акція якої належить "Нафтогазу", дотепер прийнято не було.

Раніше "Укрнафта" повідомила суд, що виплата дивідендів в розмірі 90% чистого прибутку, як це визначено урядовою постановою, є "непосильним тягарем для компанії".

Як повідомляється, з травня "Укрнафта" припинила виплати простроченого податкового боргу.

За 10 місяців 2019 року на погашення простроченого боргу було спрямовано всього 52 млн грн. Чистий прострочений борг компанія оцінює в 10,6 млрд грн. За даними "Нафтогазу", загальна заборгованість "Укрнафти" перед бюджетом, включаючи штрафи і пені, досягає 30 млрд грн.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.

24 квітня Кабінет міністрів підвищив норматив відрахувань частини чистого прибутку державних підприємств до бюджету до 90%, якщо їх прибуток перевищував 50 млн грн.

Винятки стосувалися лише "Ощадбанку", "Укргідроенерго", "Укрзалізниці", і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яких зобов'язали виплатити 30% без прив'язки до розміру отриманого прибутку.

В якості забезпечувального заходу за позовом "Укрнафта" просила на час його розгляду зупинити дію норми, яка зобов'язує її спрямовувати 90% чистого прибутку на виплату всых дивідендів - і НАКу (державі), і міноритаріям.

За підсумками 2018 року чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" становив 6,44 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" за підсумками 2018 року одержав чистий прибуток в розмірі 11,57 млрд грн, що в 3,4 рази менше, ніж за 2017 рік (39,45 млрд грн).

На початку червня голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що компанія закликає Кабінет міністрів надати розстрочку компанії для виплати дивідендів до державного бюджету, щоб направити ці кошти на закупівлю газу напередодні опалювального сезону.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти".

Компанії, що входять в сферу впливу групи "Приват" Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42%.