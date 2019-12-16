Запуск "Північного потоку-2" відкладається

"Газпром" планує продовжити роботи з будівництва газопроводу нинішньою зимою і весною, відповідні зміни були подані німецькій владі.

Про це повідомляє dw

.Заявка на внесення відповідних змін до проекту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії, повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG.

Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.

Нагадуємо:

"Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року. Однак терміни затягнулися, оскільки дозвіл від данського енергетичного агентства був отриманий тільки в кінці жовтня.