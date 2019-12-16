Запуск "Північного потоку-2" відкладається
"Газпром" планує продовжити роботи з будівництва газопроводу нинішньою зимою і весною, відповідні зміни були подані німецькій владі.
Про це повідомляє dw
.Заявка на внесення відповідних змін до проекту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії, повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG.
Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.
Нагадуємо:
"Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року. Однак терміни затягнулися, оскільки дозвіл від данського енергетичного агентства був отриманий тільки в кінці жовтня.
Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.
11 грудня Палата Представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
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