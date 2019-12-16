Google вперше розповіла, яку площу відзняла для своїх мап

В Google розповіли, що проект по перегляду вулиць Street View містить зображення, як охоплюють 16 мільйонів кілометрів, а база Google Earth налічує 58 мільйонів квадратних кілометрів, тобто близько 98% населених територій.

Про це повідомляє ITC.

Такої відстані, відзнятого для Street View вистачить, щоб обігнути земну кулю більше ніж в 400 разів.

Повідомляється, що даних Google набагато більше, ніж у будь-якого іншого картографічного сервісу, в тому числі і Apple Maps, який тільки з виходом iOS 13 в цьому році почав пропонувати функцію перегляду вулиць.

Зйомка місцевості для Google Street View може займати до декількох тижнів. Компанія використовує для цього спеціальні автомобілі, обладнені камерами і лазерними сканерами.У місцях, де не може проїхати автомобіль, зйомка проводиться за допомогою рюкзаків Street View Trekker. Для цих цілей компанія використовує навіть тварин. Отримані знімки є основою не тільки для Street View і Google Earth, але і для інших сервісів компанії.