Вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2019 року скоротили видобуток рядового вугілля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 28,412 млн тонн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві енергетики та охорони навколишнього середовища.

Як зазначається, видобуток коксівного вугілля збільшився на 5,3% (на 284,1 тис. тонн) - до 5 млн 605,6 тис. тонн, тоді як енергетичного знизився на 9,3% (на 2 млн 344,2 тис. тонн) - до 22 млн 806,8 тис. тонн.

У той же час ТОВ "Краснолиманське", підконтрольне Віталію Кропачову, продовжило практику приховування даних про свою діяльність від міністерства, що почалася з початку вересня 2018 року.

Згідно з даними міністерства, в листопаді-2019 видобуток рядового вугілля знизився на 1,2% (на 33,8 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року - до 2 млн 751,5 тис. тонн.

Вугледобувні підприємства, що входять в сферу управління Мінекоенерго, за 11 місяців поточного року скоротили видобуток на 11,7% (на 443,6 тис. тонн) - до 3 млн 343,3 тис. тонн, в т.ч. видобуток коксівного вугілля збільшився на 56,9% (на 284,5 тис. тонн) - до 784,3 тис. тонн, тоді як енергетичного - зменшився на 22,2% (на 728,1 тис. тонн), до 2,559 млн тонн.

Шахти Донецької області за 11 місяців 2019 року забезпечили видобуток 10 млн 143,9 тис. тонн вугілля (-0,2% до січня-листопада-2018), Луганськоъ - 313,1 тис. тонн (-31,6%), Дніпропетровськоъ - 16 млн 632,5 тис. тонн (-9,2%), Львівськоъ - 1,257 млн ​​т (-12,8%), Волинськоъ - 65,9 тис. тонн (-30%).

Як повідомлялося, Україна в 2018 році скоротила видобуток рядового вугілля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тис. тонн) у порівнянні з 2017 роком - до 33 млн 286,4 тис. тонн.

В т.ч. видобуток коксівного вугілля скоротився на 14,7% (998,2 тис. тонн) - до 5 млн 809,1 тис. тонн, енергетичного - на 2,2% (631,5 тис. тонн), до 27 млн ​​477,3 тис. тонн.