Рада купила півтисячі сенсорних планшетів за 14 мільйонів гривень

Управління справами Апарату Верховної Ради 10 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ фірма "Валтек" планшетів на 13,80 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч поставлять 528 сенсорних планшетів Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережевим адаптером і сумкою по 26 130 гривень.

На сайті "Леново Україна" ця модель без додаткового обладнання коштувала у роздріб на 11% дорожче – 28 999 гривень. Різниця може пояснюватися знижкою на гуртове замовлення.

Гарантійний строк на планшет і додаткове обладнання становить рік після поставки. Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 14,26 млн гривень.

Єдиним конкурентом із такою ж моделлю було ТОВ "В.М.", причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Столичний суперник належить директору Петру Будаєву, Михайлу Гуцаленку, Володимиру Рожанковському та Сергій і Світлані Векленкам (усі з Києва).

Засновниками столичного "Валтеку" зі статутним капіталом 375 гривень є Ісатай Бекешев та Олена Нестерова з Києва і Євген Нестеренко зі Слов’янська на Донеччині. Фірмою керує Федір Федорович Макавчук родом із Криму (не плутати з генерал-лейтенантом, який очолював Військову службу правопорядку України за часів президентства Януковича).

Переможець фігурує у кримінальному провадженні столичного ДБР проти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку щодо можливого нанесення збитків державному бюджету на загальну суму майже 100 тис гривень під час закупівлі програмного забезпечення.

Загалом із 2008 року "Валтек" отримав підрядів принаймні на 597,90 млн гривень.