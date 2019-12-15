Китай погодив першу фазу торгової угоди з США

У Мінкомерції КНР повідомили, що узгодили з США текст першої фази двосторонньої торговельної угоди, що передбачає поетапне скасування американських мит на китайські товари.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з досягнутими домовленостями, Китай, в свою чергу збільшить імпорт з США, а також з ряду інших країн, пише Bloomberg.

Агентство пояснює, що досягнута угода складається з дев'яти пунктів. У них йдеться про спірні питання, що стосуються таких тем, як захист інтелектуальної власності, сільгосппродукція, фінанси, спірні питання, пов'язані з валютою, траспарентність.

Також фігурує питання про нарощування торгівлі між сторонами і принципи вирішення спорів в сфері торгівлі.

США і КНР при цьому погодилися якнайшвидше завершити рішення решти проблемних питань: мова йде, наприклад, про юридичну експертизу тексту і про його переклад. Після цього угоду буде підписано представниками США і Китаю.

Як повідомляла The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела, американська сторона запропонувала Пекіну знизити вдвічі діючі мита на товари китайського експорту загальним обсягом близько 360 млрд доларів на рік, а також скасувати новий раунд мит, вступ в силу якого заплановано на 15 грудня.

Трамп заявив в четвер, що Вашингтон і Пекін наближаються до укладення торговельної угоди.

"Ми дуже близькі до великої операції з Китаєм. Вони цього хочуть, і ми теж!", - написав Трамп в своєму акаунті в Twitter.

Пропозиція Штатів про зниження діючих мит на китайські товари була зроблена в останні приблизно п'ять днів в рамках триваючих торгових переговорів, відзначають джерела.

За їх словами, у відповідь США вимагають від Китаю взяти на себе чіткі зобов'язання щодо закупівлі великих обсягів американської сільгосппродукції та інших товарів, а також зобов'язання щодо захисту прав американських компаній на інтелектуальну власність і розширення доступу до ринку фінансових послуг КНР.

Передбачається, що невиконання Китаєм будь-яких із зобов'язань в рамках першого етапу потенційної угоди призведе до підвищення мит до колишніх рівнів, кажуть джерела.

Команди переговірників від США і КНР провели кілька раундів торгових переговорів з жовтня, і обидві сторони неодноразово підтверджували, що розраховують на укладення угоди.