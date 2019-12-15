Білорусь знайшла заміну російським кредитам

Президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив отримання в 2019 році термінового кредиту від Китаю на суму 3,5 млрд юанів (близько 501 млн доларів).

Про це пише "Комерсант".

Згідно з указом білоруського президента, Білорусь бере кредит для погашення і обслуговування держборгу, підтримки своїх золотовалютних резервів, а також для сприяння розвитку двосторонньої торгівлі з КНР.

Лукашенко доручив білоруському Мінфіну підписати необхідну для отримання кредиту угоду.

На початку року Білорусь попросила у Росії виділити новий кредит в 600 млн доларів, щоб рефінансувати зобов'язання, які країна повинна погасити в 2019 році.

Загальний борг Мінська перед Москвою досягає 7,6 млрд доларів. У Кремлі заявили, що питання знаходиться "в опрацюванні".

У жовтні Мінфін Білорусі заявив, що не розраховує на отримання кредиту і не веде переговорів щодо цього питання. Замість цього, як зазначили в міністерстві, Мінськ вирішив взяти кредит у Пекіна.