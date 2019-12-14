У Кличка пояснили проблеми з пільговими рахунками для оплати "комуналки"

Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті "Ощадбанку" не відображаються із технічних причин.

Джерело: Департамент соцполітики КМДА

Деталі: За повідомленням чиновників, проблема з відображенням коштів на пільгових рахунках виникла у пільговиків, що отримують допомогу у безготівковій формі.

Дослівно: "Технічні причини проблеми усунуть до січня. У січні рух коштів пільги, яка надається у безготівковій формі, буде відображатися та пільговик зможе отримати розуміння, за який саме вид послуг були перераховані гроші".

Нагадаємо,

Відповідно до постанови КМУ, з 1 жовтня усі пільгові категорії громадян були переведені на монетизовану форму виплати пільг.

Постанова дала можливість отримувати пільги у грошовій формі на банківську картку пільговика (за заявою, написаною до 15 жовтня) та у безготівковій формі на особовий рахунок в АТ "Ощадбанк".

Пільгові категорії киян, які мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги і отримують пільги, вже вдруге отримали квитанції зі 100% нарахувань.

Розмір пільги розраховує щомісяця орган соціального захисту населення, виходячи з розміру знижки, на яку має право пільговик згідно з законом. На суму пільги також впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

При безготівковій формі виплати пільг частину платежів за послуги ЖКГ за пільговика здійснює "Ощадбанк", решту пільговик сплачує самостійно.

Українська правда