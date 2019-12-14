Ryanair змінив структуру тарифів, ввів можливість попереднього замовлення харчування на свої рейси і змінив максимальний збір за пріоритетну посадку.

Про це пише avianews.

Нововведення стосується як безпосередньо рейсів ірландського бюджетника, так і перельотів, які виконуються дочірніми структурами - польським Buzz і австрійським Laudamotion.

У випадку з найдешевшим тарифом Standard сталася тільки зміна назви на Value. Він як і раніше передбачає провезення тільки маленької ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см.

Тариф Plus, який раніше включав пріоритетну посадку з можливістю провезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця і перевезення 20 кг багажу, тепер називається Regular і не включає багаж.

Тариф Flexi Plus перейменували в Plus. Раніше комплекс послуг за такими квитками включав пріоритетну посадку з можливістю провезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір будь-якого місця, швидке проходження контролю в аеропорту по fast track, безкоштовну реєстрацію в аеропорту і можливість змінювати дату вильоту.

Тепер тариф Plus включає провезення тільки маленької ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця, 20 кг багажу і безкоштовну реєстрацію в аеропорту.

Старі тарифи Ryanair:

Нові тарифи Ryanair:

Скорочення кількості включених послуг відобразилося на вартості квитків за тарифами Regular і Plus - тепер їх ціна не так сильно відрізняється від цін за найдешевшим тарифом.

Одночасно з цим Ryanair додав можливість попереднього замовлення харчування, проте асортимент обмежений кавою, чаєм, водою і снеками.

У випадку зі збором за пріоритетну посадку - його діапазон був змінений з 6-12 євро на 6-14 євро.