Аеропорти України за 2019 рік прийняли понад 22 мільйонів пасажирів
Пасажиропотік аеропортів України за 11 місяців 2019 року склав 22 млн 576 тисяч пасажирів, що на 18,7% перевищило результат за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє avianews.com з посиланням на Державіаслужба.
Пасажиропотік на міжнародних рейсах зріс на 20% і склав 20 млн 404,2 тис. осіб. На внутрішніх рейсах число прийнятих пасажирів зросло на 7,7% до 2 млн 171,8 тис. пасажирів.
Українські авіакомпанії за 11 місяців 2019 року виконали 95,7 тис. Комерційних рейсів (+ 3,1%) і перевезли 12 млн 867,3 тис. пасажирів (+ 10,2%).
Пасажиропотік на міжнародних рейсах склав 11 млн 792,9 тис. осіб (+ 10,5%), на внутрішніх - 1 млн 74,4 тис. Осіб (+ 7%).
Різниця між показниками внутрішнього пасажиропотоку аеропортів України та авіакомпаній України пояснюється тим, що у випадку з аеропортами один пасажир на рейсі, наприклад, Київ-Одеса вважається як один вилетів в Києві і один прилетів в Одесі.
У випадку з авіакомпаніями цей пасажир враховується в статистиці як одна людина.
Найбільші аеропорти України за пасажиропотоком за 11 місяців 2019 року:
- Бориспіль: 14 млн 206,6 тис. (+ 21,6%)
- Жуляни: 2 млн 414 тис. (-7,4%)
- Львів: 2 млн 45,8 тис. (39,4%)
- Харків: 1 млн 227,2 тис. (+ 39%)
- Запоріжжя: 392,8 тис. (+ 6,3%)
- Дніпро: 318,6 тис (+ 14%)
Інформація від інших аеропортів, включаючи, Одесу, відсутня.
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