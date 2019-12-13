Аеропорти України за 2019 рік прийняли понад 22 мільйонів пасажирів

Пасажиропотік аеропортів України за 11 місяців 2019 року склав 22 млн 576 тисяч пасажирів, що на 18,7% перевищило результат за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на Державіаслужба.

Пасажиропотік на міжнародних рейсах зріс на 20% і склав 20 млн 404,2 тис. осіб. На внутрішніх рейсах число прийнятих пасажирів зросло на 7,7% до 2 млн 171,8 тис. пасажирів.

Українські авіакомпанії за 11 місяців 2019 року виконали 95,7 тис. Комерційних рейсів (+ 3,1%) і перевезли 12 млн 867,3 тис. пасажирів (+ 10,2%).

Пасажиропотік на міжнародних рейсах склав 11 млн 792,9 тис. осіб (+ 10,5%), на внутрішніх - 1 млн 74,4 тис. Осіб (+ 7%).

Різниця між показниками внутрішнього пасажиропотоку аеропортів України та авіакомпаній України пояснюється тим, що у випадку з аеропортами один пасажир на рейсі, наприклад, Київ-Одеса вважається як один вилетів в Києві і один прилетів в Одесі.

У випадку з авіакомпаніями цей пасажир враховується в статистиці як одна людина.

Найбільші аеропорти України за пасажиропотоком за 11 місяців 2019 року:

- Бориспіль: 14 млн 206,6 тис. (+ 21,6%)

- Жуляни: 2 млн 414 тис. (-7,4%)

- Львів: 2 млн 45,8 тис. (39,4%)

- Харків: 1 млн 227,2 тис. (+ 39%)

- Запоріжжя: 392,8 тис. (+ 6,3%)

- Дніпро: 318,6 тис (+ 14%)

Інформація від інших аеропортів, включаючи, Одесу, відсутня.