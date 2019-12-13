Найпопулярніші робітничі професії 2019 року із зарплатами

Продавець - найпопулярніша робітнича вакансія в Києві, серед найбільш оплачуваних — сфери транспорту і логістики.

Такі дані за друге півріччя 2019 надає аналітика OLX Робота.

Найвищі зарплати пропонують у сфері транспорту і логістики - 18 500 грн, що на 2 500 грн більше, ніж у минулому півріччі.

Будівельники заробляють в середньому 18 000 грн - рівень їхнього доходу не змінився. Домашньому персоналу готові платити 13 600 грн на місяць - їхній заробіток впав майже на 6 000 грн, або 30% в порівнянні з першим півріччям 2019 року.

При цьому категорія знаходиться в трійці найбільш високооплачуваних робітничих галузей.

Найменше в столиці роботодавці готові платити фахівцям сфери сервісу і побуту - 8 300 грн. 6 місяців тому їхня зарплата була вищою та становила 10 000 грн.

Майже кожне четверте оголошення про пошук блакитних комірців припадало на сферу торгівлі - 255 100 вакансій. Трохи менш популярною виявилася сфера транспорту і логістики - 206 900 вакансій (18%). І топ-3 закривають будівельники, яких шукали в 144 000 оголошень.

"Не густо" з пропозиціями в сільськогосподарській галузі - тут розмістили всього 1% всіх вакансій. Такий же низький попит у сфері сервісу і побуту, а також охорони - по 3% оголошень про пошук працівників.

На кожну вакансію про пошук блакитних комірців роботодавці отримували в середньому 24 відгуки.

А найпопулярнішою серед пошукачів стала транспортна галузь - на одне оголошення відгукувалися в середньому 32 рази.

На другому місці - сфера торгівлі з 30 відгуками, ще на одне менше в будівництві - 29.

Якщо говорити про конкретних фахівців, яких найчастіше шукали в другому півріччі, то рейтинг найпопулярніших професій виглядає так: перше місце із впевненим відривом отримали продавці - для них роботодавці розмістили 11 700 вакансій.

Оголошень про пошук водіїв на платформі було понад 9 540, а кухарів шукали понад 3 830 разів.

Якщо перші чотири позиції в рейтингу залишилися незмінні протягом року, то офіціанти, які ще 6 місяців тому закривали топ-5, тепер опинилися на сьомій позиції. Їх же місце зайняли прибиральниці - цих фахівців шукали 1 900 разів.

При цьому, бариста, які в першому півріччі займали 9 позицію, піднялися до шостої і могли вибирати собі місце роботи серед 1 750 вакансій. Відзначимо також, що охоронці і перукарі, на відміну від першої половини року, в топ-10 не потрапили.

Серед топ-50 найпопулярніших професій аналітики OLX Робота визначили ті, в яких пропонують найвищі зарплати. Очолили рейтинг представники будівельної сфери: фасадники можуть заробляти в середньому 29 500 грн, муляри - 29 400 грн, плиточники - 25 000 грн.

Зарплата малярів зросла на 4 500 грн і склала 20 000 грн. Водіям також почали пропонувати більше - 17 200 грн в порівнянні з 13 600 грн у минулому півріччі, при цьому вони також в десятці найпопулярніших спеціальностей.