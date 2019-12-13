У Нафтогазі розповіли про результати перемовин з Газпромом
П'ятниця, 13 грудня 2019, 18:28
У Нафтогазі розповіли, що сторони домовилися опрацьовувати варіанти продовження транзиту, але говорити про узгоджений результат перемовин поки зарано .
Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
Також відповідаючи на коментарі до публікації, Вітренко наголосив що: "нас ні на що не "кинуть".
Економічна правда
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