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У Нафтогазі розповіли про результати перемовин з Газпромом

П'ятниця, 13 грудня 2019, 18:28

У Нафтогазі розповіли, що сторони домовилися опрацьовувати варіанти продовження транзиту, але говорити про узгоджений результат перемовин поки зарано .

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.


Також відповідаючи на коментарі до публікації, Вітренко наголосив що: "нас ні на що не "кинуть".

 


Економічна правда

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Економічна правда
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