В Укрзалізниці хочуть прив'язати ціну квитків до дати покупки
В Укрзалізниці пропонують купувати квитки за принципом чим раніше, тим дешевше, за аналогією з авіаперевезеннями.
Про це в інтерв'ю Бізнес-Цензор розповів член правління "Укрзалізниці" Марчін Целеєвський.
"Ми хочемо продавати квитки, як в літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції і цим, досягти більшої кількості клієнтів", - повідомив він.
За словами Целеєвського, таку систему продаж квитків планується ввести для поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +", а також для поїздів далекого слідування.
Наразі питання знаходиться в процесі розробки, проводяться відповідні дослідження.
Як зазначає Целеевскій, зараз у "Укрзалізниці" одна, майже постійна, ціна на квиток в усі дні. На його думку, ця ціна і ціноутворення не враховують потреби величезного пласту людей.
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