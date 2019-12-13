Межі Києва можуть змінитися

На планерному засiданнi Київської міської ради 12 грудня депутати затвердили проєкт землеустрою щодо зміни меж міста Києва.

Про це повiдомляє пресслужба Київради.

"За даними Департаменту земельних ресурсів, із 1989 року і до сьогодні межі міста Києва не змінювались.Більше того, за останні 28 років були відсутні документи про конфігурацію меж міста. Це унеможливлювало розробку проєкту щодо їх зміни.

У вересні 2019 року було віднайдено офіційні дані про встановлення та закріплення межовими знаками меж міста Києва. Робота проводилась Українським державним інститутом інженерно-геодезичних вишукувань та зйомок "УкрДІІГіс" у 1989-1990 роках", - йдеться у повiдомленнi.

Вiдповiдно до рiшення депутатiв, територiя Києва може збільшитися на 2771 га за рахунок земель області. Водночас, місто має передати із земель Київської міської ради до складу земель Київської області 55,4 га.