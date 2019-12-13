Колишньому в.о голови банку "Михайлівський" оголосили підозру

Екс-виконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" оголосили підозру, його підозрюють у нанесені збитків держави у сумі понад 870 мільйонів гривень.

Про це повідомила перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольна Варченко у Facebook.

"За попередньою версією слідства, топ-менеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень. Тобто, у формі кредитів він просто вивів гроші з фінустанови, завдавши чималих збитків державі, а саме - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - написала вона.

Нагадуємо:

Прокуратура скерувала до суду справу службових осіб банку "Михайлівський", нібито причетних до розкрадання коштів фінустанови. Мова йде про голову правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету.

У 2016 році правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні 2016 року в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Читайте також: Менше відсотка. Чому не розкриваються злочини у банківській сфері

Економічна правда