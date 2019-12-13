Голова Ради НБУ Данилишин підозрює правлiння регулятора у саботажi

Грубi помилки правління НБУ в кінці 2018 - початку 2019 років при встановленні облікової ставки на основі хибних прогнозів, можливо, є ознаками спрямованого гальмування прискореного розвитку країни.

Про це написав у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

За його словами, зниження облікової ставки на 2 в. п до 13,5 % - правильний, але запізнілий крок на шляху пом’якшення монетарної політики.

"Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларiв в день. Це треба було робити ще на початку листопада.

В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - пiдкреслив вiн.