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Голова Ради НБУ Данилишин підозрює правлiння регулятора у саботажi

П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:42

Грубi помилки правління НБУ в кінці 2018 - початку 2019 років при встановленні облікової ставки на основі хибних прогнозів, можливо, є ознаками спрямованого гальмування прискореного розвитку країни.

Про це написав у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

За його словами, зниження облікової ставки на 2 в. п до 13,5 % - правильний, але запізнілий крок на шляху пом’якшення монетарної політики.

"Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларiв в день. Це треба було робити ще на початку листопада.

В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - пiдкреслив вiн.

"Теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 рр.", - додав Данилишин.

Вiн пiдкреслив, що повільне зниження облікової ставки на фоні низької інфляції робить неможливим кредитування великих підприємств в національній валюті. 

"Грубі помилки правління НБУ в кінці минулого на початку цього року по встановленню облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 провалено.

Навіть, якщо правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні. У даний час реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - написав голова Ради НБУ.

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Економiчна правда

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