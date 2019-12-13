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Європейська Рада продовжила санкції проти Росії

П'ятниця, 13 грудня 2019, 10:25

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на 6 місяців.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на президента Європейської Ради Шарля Мішеля

Пряма мова: "Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Еммануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати."

Деталі: Таке рішення затвердили під час першого дня роботи саміту.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, в ході якої закликав продовжити санкційний тиск на Росію.

Українська правда

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