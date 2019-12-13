Казначейську команду Банку Альянс визнано найкращою: що це означає для клієнтів

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Світовий лідер із надання інформаційних послуг і торгових систем для фінансових ринків компанія Refinitiv визначила переможця в щорічній номінації Best Dealing Desk.

У 2019 році найкращим банківським дилером для клієнтів і контрагентів в Україні визнано казначейську команду Банку Альянс.

Dealing Desk – це складний унікальний елемент організаційної структури банку, який відповідає за власні та клієнтські операції на відкритих ринках.

Нагорода Best Dealing Desk

Для перемоги в цій категорії, крім найвищих якостей концентрації та глибокого досвіду, критичне значення також мають командна робота й винятковий рівень взаємної комунікації.

Що ця нагорода означає для клієнтів?

Здебільшого бізнесмени не мають часу на те, щоб розбиратися в тонкощах коливання курсу валют, адже вони не є фахівцями в цій сфері та не зобов’язані ними бути.

У Банку Альянс клієнт працює з персональним дилером, який виводить заявки клієнта на міжбанківський валютний ринок.

З дилером завжди можна обговорити курси валют, найближчі вектори їх розвитку та інші нюанси проведених і запланованих валютних операцій.

У великих компаніях цим займається спеціальний штат працівників, які аналізують ринок, готують інформацію для прийняття управлінських рішень, а Банк Альянс надає цей сервіс клієнту на найкращому рівні в комплексі.

"Наша перемога – результат наполегливої ​​праці всієї команди, яка щоденно працює над поліпшенням показників за кожним пунктом, надаючи клієнтові найкращий курс, найкращі котирування за запитуваним курсом. Саме компетенція та залученість у робочий процес кожного учасника нашої команди дають змогу забезпечувати якість і швидкість обслуговування клієнтів банку на найвищому рівні, – заявив начальник казначейської команди Банку Альянс Сергій Хлякін. – Нам, безумовно, приємно отримати таку високу нагороду, це велика честь – змагатися із професіоналами найвищого рівня й перемогти. Я пишаюся своєю командою, і ми маємо намір рухатися далі".

Компанія Refinitiv (раніше – підрозділ Thomson Reuters) є світовим лідером із надання інформаційних послуг щодо поточних цін на світових фондових біржах, товарно-сировинних ринках, вартості ф’ючерсів і рівня валютних курсів.