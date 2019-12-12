Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам залякувати боржників

Верховна Рада прийняла за основу депутатський законопроект №2133 про захист прав боржників при здійсненні колекторської діяльності, який пропонує заборонити колекторам залякувати боржників, дезінформувати їх, погрожувати і надавати їм неправдиві дані щодо їхньої заборгованості.



Законопроект у першому читанні підтримали 309 народних депутатів.

Законопроект також пропонує встановити заборону на використання вульгарної або нецензурної лексики, фраз, які зачіпають особисту честь та гідність боржника, його ділову репутацію, а також використовувати силу.

Окрім цього, пропонується встановити заборону колектору приховувати номер телефону і будь-яким способом повідомляти про заборгованість третім особам.

Як повідомляється у пояснювальній записці, за порушення порядку здійснення колекторської діяльності у законопроекті передбачено адміністративний штраф: від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. грн до 170 тис. грн);

за порушення під час врегулювання простроченої заборгованості з житлово-комунальних послуг, від 20 тис. до 50 тис. неоподаткованих мінімумів (340 тис. грн - 850 тис. грн) якщо порушення пов'язані з отриманням доходу в особливо великих розмірах, тобто якщо сума доходу щонайменше в 1 тис. разів перевищила неоподаткований мінімум.



