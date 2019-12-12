Білоруський олігарх став постачальником російського вугілля в Україну — росЗМІ

NT Marine, близька до білоруського бізнесмена Миколи Воробья, отримала квоти на поставку понад 600 тисяч тонн російського вугілля в Україну (трохи менше 50% всіх поставок) в грудні 2019 года.

Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.

Раніше вугілля з Росії продавали самі виробники, отримуючи дозволи Мінекономрозвитку РФ.

У списку квот на листопад, копія якого також є у РБК, NT Marine не фігурувало.

Як повідомляється, NT Marine займається перевезенням нафти і вугілля в Україні і входить в сферу інтересів білоруського олігарха Миколи Воробья.

Це підтвердив голова української Незалежної спілки гірників і депутат Верховної ради від партії "Батьківщина" Михайло Волинець.

Інші джерела РБК повідомляють, що контракт на поставку вугілля укладається не з NT Marine, а з іншою компанією Воробья, "Інтерсервіс", яка є найбільшим приватним нафтотрейдером в Білорусії.

"РЖД виконує заявки на перевезення вугілля в основному тільки цієї компанії - NT Marine AS. Вона пов'язана з інтересами Миколи Воробья, білоруського олігарха ", - заявив Волинець, за даними якого Воробей також підтримує відносини з українським політиком Віктором Медведчуком.

За його словами, NT Marine буде поставляти на Україну близько 500 тис. т. вугілля різних марок, включаючи антрацит, в місяць.

"Заробляти вона буде так: ціна тонни вугілля на станції споживача плюс 10 дол", - пояснив Волинець.

За даними списку квот на листопад і грудень, Росія поставляє на підприємства України 1,2-1,3 млн т вугілля і коксу в місяць.

При поточних цінах на вугілля (85-100 дол за т) виручка NT Marine в разі поставок російського вугілля протягом року може скласти 50 млн дол.