Малюська: Якщо зарплату не підвищать — мене надовго не вистачить

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Джерело: інтерв'ю "Українській правді". 24 канал

Деталі: У жовтні міністр розповів "Українській правді", що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень", з того часу винагороду міністру юстиції було підвищено до "вже приблизно 29 тисяч гривень".

Пряма мова: "У мене приблизно 17 тисяч гривень Ну, навіть не 17, трохи менше. В них (заступників) теж десь в тому районі. Але це без премій. Я зараз якраз про це говорю. Посада заступника міністра – це певний репутаційний престиж. Потрібно шукати амбітних людей, які хочуть собі створити репутацію, людей, для яких це важливо".

Тому вона не буде брати хабарів, тому що це повністю протирічить тій ідеї потрапляння у владу. Це мотиватор. І, фактично, мій єдиний надійний мотиватор у кадровому доборі.

По грошах у нас є домовленість в уряді, що ми зарплати піднімемо, в тому числі і мені. Тому що коли в мене закінчаться гроші, то звідси хочу чи не хочу, а піду. А вони в мене закінчаться. Рік з моменту призначення мені вистачить, і то під питанням. А далі – ні. Тому ми точно приймемо рішення про підвищення заробітних плат. Я підозрюю, що це відбудеться дуже швидко, сподіваюсь, жовтень-листопад".

Дослівно: "Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень.

Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів".

Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

"Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату".

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Українська правда