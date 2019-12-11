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УЗ підвищить оклади своїм працівникам не менше ніж на 10%

Середа, 11 грудня 2019, 19:52

Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким працівникам УЗ підвищать тарифні ставки та посадові оклади не менше ніж на 10% у першому кварталі 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Документом також передбачено подальше забезпечення оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів у наступному році, а також фінансування об’єктів соціальної сфери.

Профспілка натомість надаватиме підтримку Укрзалізниці перед відповідними органами влади у питанні скасування податку на землю для підприємств залізничного транспорту, зближення класів вантажів, що перевозяться залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця, як відповідальний роботодавець, піклується про співробітників, поліпшення умов їхньої роботи та оплати праці, тому соціальний діалог між компанією та профспілками буде тільки посилюватись", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

За його словами, середня заробітна плата в компанії за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі.

"За 9 місяців 2019 року компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше ніж за весь минулий рік.

Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ", - розповів Кравцов.

Економічна правда

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Укрзалізниця заробітна плата
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