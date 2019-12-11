УЗ підвищить оклади своїм працівникам не менше ніж на 10%

Укрзалізниця та профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким працівникам УЗ підвищать тарифні ставки та посадові оклади не менше ніж на 10% у першому кварталі 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Документом також передбачено подальше забезпечення оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів у наступному році, а також фінансування об’єктів соціальної сфери.