Фонд гарантування продав пул активів банків-банкрутів за 300 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на торгах 4 грудня продав мегапул, який складається з активів трьох неплатоспроможних банків, за 303,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що продали активи АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАт "КБ "Надра".

Початкова ціна мегапулу становила 351,22 млн грн.

Торги відбувались за системою голландського аукціону. Ціна поетапно знижувалась на 1% від початкової ціни. На відмітці 168,58 млн грн торги були зупинені першою ставкою.

"У процесі чесної конкурентної боротьби, серед семи учасників перемогла найвища ставка у 303,5 млн грн (ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп").

Цей пул було сформовано за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда